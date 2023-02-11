İstanbul Emniyeti, Hatay'da güvenliğe destek verecek
İstanbul Emniyeti, deprem bölgesinde emniyeti sağlamak ve kurtarma çalışmalarına destek için 70 personel ve 35 araç gönderiyor.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Hatay'daki güvenlik tedbirleri ile arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.
Kentte görevli 70 personel ve 35 polis aracı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen Hatay'a doğru Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkış yaptı.
Tam teçhizatlı olarak yola çıkan personel, Hatay'daki güvenlik tedbirleri ve arama kurtarma çalışmalarına destekte bulunacak.