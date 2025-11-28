İstanbul Esenyurt'ta otele el bombası atıldı: Ekipler olay yerinde

İstanbul Esenyurt’ta bir otele pimi çekili el bombası atıldı. Şans eseri patlamayan bomba sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı

Olay, saat 09.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgilere göre otele pimini çekip el bombası attılar. Atılan bomba patlamazken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak bombayı etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başlandı.