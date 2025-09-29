İstanbul Eyüpsultan'da trafik kazası: 17 araç birbirine girdi
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, TEM otoyolu üzerinde birbirine yakın noktalarda meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralanırken, araç yoğunluğu yaşandı.
TEM otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde de sabah saatlerinde trafik kazaları yaşandı.
İstanbul'un Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası
Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
17 araç hasar gördü
Kazada 17 aracın hasar gördü. Kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.
