İstanbul Eyüpsultan'da trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

TEM otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde de sabah saatlerinde trafik kazaları yaşandı.

İstanbul'un Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası

Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

17 araç hasar gördü

Kazada 17 aracın hasar gördü. Kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.