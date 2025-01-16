İstanbul Fatih'de sahte içki faciası kamerada! Ölüm böyle gelmiş

İstanbul'da Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Hastanede tedavi altına alınan 83 kişiden 30'u yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 31'i yoğun bakımda olmak üzere 49 kişinin tedavisi sürüyor.

O anlar kamerada

Fatih'te bir tekel bayiinden aldığı alkol nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden kişinin alkolü aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sahte alkolü iki şüphelinin sattığı ve hayatını kaybeden kişinin alkolü alarak uzaklaştığı görüldü.