İstanbul Fatih'de sahte içki faciası kamerada! Ölüm böyle gelmiş
İstanbul'da sahte içki kaynaklı can kayıpları artıyor. Kent genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30’a ulaştı. Fatih’te sahte alkol tüketerek yaşamını yitiren bir kişinin alkol aldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83'e yükseldi.
Hastanede tedavi altına alınan 83 kişiden 30'u yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 31'i yoğun bakımda olmak üzere 49 kişinin tedavisi sürüyor.
O anlar kamerada
Fatih'te bir tekel bayiinden aldığı alkol nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden kişinin alkolü aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, sahte alkolü iki şüphelinin sattığı ve hayatını kaybeden kişinin alkolü alarak uzaklaştığı görüldü.