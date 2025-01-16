  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Fatih'de sahte içki faciası kamerada! Ölüm böyle gelmiş
Takip Et

İstanbul Fatih'de sahte içki faciası kamerada! Ölüm böyle gelmiş

İstanbul'da sahte içki kaynaklı can kayıpları artıyor. Kent genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30’a ulaştı. Fatih’te sahte alkol tüketerek yaşamını yitiren bir kişinin alkol aldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Fatih'de sahte içki faciası kamerada! Ölüm böyle gelmiş
Takip Et

İstanbul'da Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Hastanede tedavi altına alınan 83 kişiden 30'u yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 31'i yoğun bakımda olmak üzere 49 kişinin tedavisi sürüyor.

O anlar kamerada

Fatih'te bir tekel bayiinden aldığı alkol nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden kişinin alkolü aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sahte alkolü iki şüphelinin sattığı ve hayatını kaybeden kişinin alkolü alarak uzaklaştığı görüldü.

Ekonomistler Moody's’den ne bekliyor?Ekonomistler Moody's’den ne bekliyor?Ekonomi

 

Marmarabirlik’te ürün alımları 24 Ocak’ta sona erecekMarmarabirlik’te ürün alımları 24 Ocak’ta sona erecekŞirket Haberleri

 

 

Gündem
Hahambaşı Rav İsak Haleva son yolculuğuna uğurlandı
Hahambaşı Rav İsak Haleva son yolculuğuna uğurlandı
Kılıçlı yemin soruşturmasında kritik gün: Teğmenler savunma için karargaha geldi
Kılıçlı yemin soruşturmasında kritik gün: Teğmenler savunma için karargaha geldi
ÖSYM duyurdu! EKPSS tercih süreci başladı
ÖSYM duyurdu! EKPSS tercih süreci başladı
Eski Ticaret Bakanı Pekcan'ın iş insanı eşi, telefonla dolandırıldı
Eski Ticaret Bakanı Pekcan'ın iş insanı eşi, telefonla dolandırıldı
Müdür yardımcısını bıçaklayan öğrenci oynadığı oyundan etkilenip bıçak koleksiyonu yapmış
Müdür yardımcısını bıçaklayan öğrenci oynadığı oyundan etkilenip bıçak koleksiyonu yapmış
Müsavat Dervişoğlu'ndan 'erken seçim' çıkışı: Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önü açılıyor
Dervişoğlu'ndan 'erken seçim' çıkışı: Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önü açılıyor