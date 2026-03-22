İstanbul Fatih'te 2 bina doğal gaz patlaması kaynaklı çöktü: Enkaz altındaki 5 kişi de sağ olarak çıkarıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde doğal gaz patlaması kaynaklı iki bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamaya göre enkaz altında kalan beş kişinin tamamı sağ olarak çıkarıldı.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta saat 12:00 sıralarında meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan iki bina çöktü.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında kaldığı değerlendirilen beş kişinin tamamı sağ çıkarıldı.

Valilik'ten ilk açıklama: İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama

Olayın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada şöyle denildi:

"22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir.

İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir.

Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Fatih'te 2 binanın çökmesi olayı ile ilgili İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül'den olaya ilişkin bilgi aldı. İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi. AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor."