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İstanbul Fatih'te bina çöktü: Yoldan geçen 1 kişi yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü. Yoldan geçen 1 kişi yaralanırken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İHA
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İstanbul Fatih'te bina çöktü: Yoldan geçen 1 kişi yaralandı
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Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde bulunan metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Valiliği açıklama yaptı

Bina da yaşanan çökmenin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "12.09.2024 Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi’nde üç katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda, yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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