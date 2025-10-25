  1. Ekonomim
İstanbul Fatih'te kuvvetli sağanak nedeniyle yol çöktü: Taksi sürücüsü yaralandı (Video)

İstanbul Fatih'te kuvvetli sağanak nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) çökme meydana geldi. Çukura düşmemek için manevra yaparken ters dönen taksinin sürücüsü yaralandı. 

İstanbul Fatih'te kuvvetli sağanak nedeniyle yol çöktü: Taksi sürücüsü yaralandı (Video)
Kentin bazı kesimlerinde etkili olan sağanak, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde çökmeye neden oldu.

Oluşan çukura düşmemek için manevra yaparken kontrolden çıkan A.Y. (62) idaresindeki 34 TKH 16 plakalı taksi ters döndü.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla otomobilin içerisinden çıkarılan taksici A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çökmenin meydana geldiği cadde üzerinde başka kazaların olmaması için ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir otomobil sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı.

Otomobiliyle suyun içerisinde bekleyen sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

