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İstanbul Fatih'te otelde yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Fatih'te Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin bodrum katında yangın başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, oteldeki konuklar tahliye ediliyor.

Haber Merkezi
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İstanbul Fatih'te otelde yangın! Çok sayıda ekip bölgede
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İstanbul Fatih'te 6 katlı bir otelin bodrum katında çıkan yangın sonrası otelde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında 2 turist dumandan etkilendi.

Bazı konuklar otelde mahsur kaldı

Yangın, Fatih ilçesi Aksaray'da bulunan bir otelde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muratpaşa Sokak'ta bulunan 6 katlı bir otelin bodrum katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden oteldekilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla otelden çıkarken bazı misafirler otelin içerisinde mahsur kaldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen iki kişiye müdahale edildi

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otelin üst katlarında mahsur kalan 6 turisti kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, cam ve balkonlardan mahsur kalanları merdivenle tahliye etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenerek fenalaşan iki turiste ambulansta müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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