İstanbul Fatih'te tarihi Kapalıçarşı'da korkutan yangın

Yangın saat 07.50 sıralarında Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da bulunan kuyumcu atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının dumanını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın nedeniyle iki polis etkilendi

Yangın olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle olay yerinde bulunan birisi polis memuru 2 kişi dumandan etkilenirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan iş yeri söndürülürken nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.