  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul Finans Merkezi’nin tepesine yıldırım düştü
Takip Et

İstanbul Finans Merkezi’nin tepesine yıldırım düştü

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, Ümraniye’de bulunan İstanbul Finans Merkezi’nin üzerine yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Finans Merkezi’nin tepesine yıldırım düştü
Takip Et


Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yüksek noktalara yıldırım düştü.

Ümraniye’de bulunan İstanbul Finans Merkezi’nin üzerine yıldırım düştüğü an ise saniye saniye görüntülendi. Yıldırımın gökdelenin tepesine düşmesiyle kısa süreli bir parlaklık oluştu. Bu sırada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Gündem
Tramvay yoluna giren araç, raylarda sıkıştı
Tramvay yoluna giren araç, raylarda sıkıştı
Sındırgı depreminde Manisa Gördes'te bir evin tavanı çöktü
Sındırgı depreminde Manisa Gördes'te bir evin tavanı çöktü
Bakan Uraloğlu: Deprem sonrası iletişim altyapısında sorun olmadı
Bakan Uraloğlu: Deprem sonrası iletişim altyapısında sorun olmadı
Kandilli Rasathanesi’nden ön rapor: Depremin şiddeti merkezde 8 ölçüldü
Kandilli Rasathanesi’nden ön rapor: Depremin şiddeti merkezde 8 ölçüldü
Şimşek videosu çekerken, depremin sesini kaydetti! Sosyal medya ikiye bölündü
Şimşek videosu çekerken, depremin sesini kaydetti! Sosyal medya ikiye bölündü
TGRT Haber canlı yayınında 6,1 büyüklüğündeki deprem anı
TGRT Haber canlı yayınında 6,1 büyüklüğündeki deprem anı