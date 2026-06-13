İstanbul güne sağanak yağışla başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle Maltepe D-100 kara yolu ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Yağışlı havanın kent genelinde Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.