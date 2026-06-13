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İstanbul güne sağanak yağışla başladı

İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Maltepe D-100 kara yolunda su birikintileri oluşurken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Haber Merkezi
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İstanbul güne sağanak yağışla başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

İstanbul güne sağanak yağışla başladı - Resim : 1

Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle Maltepe D-100 kara yolu ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İstanbul güne sağanak yağışla başladı - Resim : 2

Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Yağışlı havanın kent genelinde Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. 