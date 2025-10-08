  1. Ekonomim
  3. İstanbul güne yağmurla başladı: Yağış devam edecek mi?
İstanbul güne yağmurla başladı: Yağış devam edecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün başlayan yağmur, bu sabah da etkisini göstermeye devam etti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul güne yağmurla başladı: Yağış devam edecek mi?
Sabahın ilk ışıklarında işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, şemsiyeleriyle yürürken hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

İstanbul güne yağmurla başladı: Yağış devam edecek mi? - Resim : 1

Yağış nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk oluşurken, trafikte de yer yer aksamalar meydana geldi.

İstanbul güne yağmurla başladı: Yağış devam edecek mi? - Resim : 2
İBB verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda yüzde 83 olarak ölçüldü. Yağışların gün boyu aralıklarla etkili olabileceği öğrenildi.

İstanbul güne yağmurla başladı: Yağış devam edecek mi? - Resim : 3

