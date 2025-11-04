  1. Ekonomim
  3. İstanbul güne yoğun sisle uyandı, göz gözü görmedi (Video)
İstanbul güne yoğun sisle uyandı, göz gözü görmedi (Video)

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, sabahın ilk saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İstanbul güne yoğun sisle uyandı, göz gözü görmedi (Video)
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. 

Kent genelinde hem karada, hem de denizde görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte yer yer zor anlar yaşadı.

İstanbul Boğazı’nda da yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü.

İstanbul güne yoğun sisle uyandı, göz gözü görmedi (Video) - Resim : 1

Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kenti kaplayan beyaz örtüyle karşılaştı.

İstanbul güne yoğun sisle uyandı, göz gözü görmedi (Video) - Resim : 2Üsküdar sahilinde Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta sisin içinde kayboldu.

