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İstanbul hava durumu: Günlük ve haftalık hava durumu tahmini

Merakla beklenen hava durumu tahmini nihayet Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Aralık’ta paylaşıldı. Peki bu hafta İstanbul’da hava nasıl? İstanbul hava durumu 21-25 Aralık hava durumu tahmini…

Haber Merkezi
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İstanbul hava durumu: Günlük ve haftalık hava durumu tahmini
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Kış ayına sert giriş yapan İstanbul, son bir ay içerisinde oldukça yağmurlu bir mevsim geçirdi. Özellikle birkaç gündür hava güneşli seyrederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Aralık Cumartesi için de hava durumunu paylaştı. Peki İstanbul’da bugün ve haftalık hava durumu nasıl? İşte bir haftalık hava durumu tahmini…

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul için bugün ve haftalık hava durumu tahmini paylaşıldı. Buna göre hava durumu bu hafta şöyle seyredecek:

İstanbul için hava durumu şu şekilde:

Cumartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı, en düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 14°C, nem oranı %75-89, rüzgar güneybatıdan saatte 20 km hızla.
Pazar: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık 10°C.
Pazartesi: Çok bulutlu, en düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 14°C.
Salı: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 13°C.
Çarşamba: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 12°C.

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