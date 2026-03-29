İstanbul hava trafiğine yağış engeli! Çok sayıda uçuş iptal edildi, iptaller devam edecek



İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis ve kötü hava şartları, hava ulaşımında büyük aksamalara neden oldu.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADK) tarafından alınan kısıtlama kararı doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı uçuşlarda zorunlu düzenlemeler yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle iniş gerçekleştiremedi.

Uçuş trafiğinde yaşanan yoğunlukla birlikte yakıt kritiğine giren toplam 51 uçak başka havalimanlarına divert etti.

Pegasus ve AJet'e ait 50 uçak ise İstanbul Havalimanı'na, 1 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

İç hatlarda yoğunluk yaşandı, bekleme salonlarında uzun kuyruklar oluştu

İptal haberlerini alan yolcular, bilet işlemlerini güncellemek ve bilgi almak için bankolara akın etti. Özellikle iç hatlar terminalinde yoğun kalabalık gözlenirken, seferleri iptal olan yolcular saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı. Havalimanında adeta mahsur kalan yolcuların uzun süre kuyrukta beklediği anlar ise kameralara yansıdı.

Uçuş iptalleri sürecek

Bu arada Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MATKOM) tarafından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29 Mart 2026 ile 30 Mart 2026 tarihlerinde uçuş iptalleri yapılacaktır. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmî internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.