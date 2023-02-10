İstanbul Havalimanı depremin lojistik merkezi oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Dayanışma ruhu kapsamında Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gönderilen insani yardımların İGA İstanbul Havalimanı’na ulaşması sonucu AFAD’ın koordinasyonu altında afet bölgelerine sevk edilerek ihtiyaç sahiplerine gönderileceği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından ise 75 ülkenin arama kurtarma ekipleriyle beraber sahada olduğu açıklandı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, şu ana kadar 95 ülkenin ve 16 uluslararası kuruluşun Türkiye’deki afet felaketi için yardım teklifinde bulunduğu, 56 ülkeden 6 bin 479 personelin de sahada olduğu bildirildi.

İGA İstanbul Havalimanı insani yardım aktarma merkezi görevi görüyor

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan edilmesinin ardından, Azerbaycan, Çin, İspanya, İtalya, Yunanistan, Singapur, Kuzey Makedonya, Rusya ve Japonya gibi birçok farklı ülkenin afet bölgelerine ve depremzedelere gönderilmek üzere yolladığı insani yardım İGA İstanbul Havalimanı’na ulaştırıldı.

Türkiye’nin son yüzyılın en yıkıcı ve en şiddetli iki büyük depremi arasında gösterilen çok büyük bir felaketi art arda yaşadığını dile getiren İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Asrın felaketi şeklinde nitelendirebilecek bu acı tecrübede hızla organize olunduğu kadar yurt dışından gelen yardımların da ülkemize umuttur. Havalimanımız böylesi bir afet döneminde ülkemiz için adeta bir yaşam koridoru görevi üstlendi. Gerek yakın coğrafyamızdan gerekse dünyanın dört bir yanından buraya ulaştırılan destekler Türkiye’mizin yalnız olmadığını bizlere gösterirken, iyiliğin dilinin aslında bir olduğunu da hep birlikte tecrübe etmiş olduk. Bu vesileyle bizlere yardım elini uzatan tüm ülkelere çok teşekkür ediyorum."

Kadri Samsunlu, en büyük temennilerinin ise Türkiye’nin ve dünyanın bir daha böylesine büyük acılar yaşamaması olduğunu dile getirdi.