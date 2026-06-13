İstanbul Havalimanı metrosu geçici olarak kapandı: 19 Haziran’da tekrar açılacak

Hüseyin ASLIYÜCE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı kullanacak ve şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan M11 - Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 14 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında seferler geçici olarak durduracağını duyurdu.

14 Haziran itibariyle Gayrettepe’den başlayan Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, İstanbul Havalimanı, Kargo Terminali, Taşoluk, Hastane durakları kullanıma kapatıldı.

Bakan Uraloğlu, dünyanın en uzun ring hatlarından biri olacak 69 kilometrelik dev projenin son etabı olan Gayrettepe’den Halkalı’lı bölümünü 19 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.

M11- Projenin şu ana kadar tamamlanan aşamaları ise şöyle:

Kağıthane - İstanbul Havalimanı Etabı: 22 Ocak 2023’te hizmete girdi.

Kağıthane - Gayrettepe Etabı: 29 Ocak 2024’te yolcu alımına başladı.

M11 hattı üzerinde faaliyette olan istasyonlar sırasıyla şunlardır:

1-Gayrettepe (Metrobüs-Zincirlikuyu)

2-Kağıthane

3-Üniversite-Hasdal

4-Kemerburgaz

5-Göktürk

6-İhsaniye İstanbul Havalimanı

7-Kargo Terminali

8-Taşoluk

9- Arnavutköy Hastane

19 Haziran’da açılacak olan duraklar

1-Fenertepe

2-Kayaşehir,

3-Olimpiyatköy

4-Halkalı Stadı

5-Halkalı

Yeni etabın da işletmeye alınmasıyla birlikte, hat İstanbulluların ulaşımının ana omurgası haline gelecek. Yolcular, tek bir hat üzerinden şehrin dört bir yanındaki diğer metrolara ve banliyö hatlarına aktarma yapabilecek.

İGA ve THY’den yolculara tavsiye ve önlem

Yolcularının uçuşunu kaçırma riski oluşmaması için Havalimanı’na gelirken süresini belirlediklerinden 1 saat önce yola çıkmalarını tavsiye etti.

Havaist seferleri arttırılacak

Kentin merkezi noktalarından (Taksim, Kadıköy, Aksaray, Beşiktaş vb.) kalkan Havaist otobüslerinin sefer sıklığı, metro kapalılık sürecinde artırılacak.

İETT’de yolcu yoğunluğuna göre ek otobüsler sevk edecek.

İstanbul Havalimanı’na İETT hatları (H-1, H-2, H-3, H-6, H-8, H-9) düzenli seferlerine devam ederek karayolu taşımacılığına destek verecek. Yoğunluğa göre ek sefer düzenlenecek