İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerine başladı.

Hüseyin ASLIYÜCE



İstanbul Havalimanı-Kağıthane metrosu, bu sabah 06:00 itibariyle seferlerine başladı. Türkiye’nin en hızlı metrosunu ilk kullanan yolcular metroyu kullanmaktan memnun olduklarını söylediler.

Abisini karşılamaya gelen metro yolcularından Nejdet Öz, "abah Beykoz’dan Mecidiyeköy’e oradan da İstanbul Havalimanı’na geldim. Abim ailesi ile birlikte Endonazya’dan geldi. Şimdi onları karşıladım. Beykoz’a gideceğiz. Metronun ardından Mecidiyeköy’de otobüs’e bineceğiz. Bizim için ekonomik olacak. Daha önce 110 lira verip otobüs ile geliyorduk metronun açılması iyi oldu. İlk defa kullanacağız. Mutluyuz" dedi.

Yolcu Muteber Arpa ise, "Yarıyıl tatili için kızımı Rize’ye yolcu etmeye geldik. Kağıthane’den bindik. 25 dakika burda olduk. Bizim için ekonomik oldu. Metrodan çok memnun kaldık" dedi.

İstanbul Havalimanı metrosu 1 ay ücretsiz

Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı Kağıthane’den İstanbul Havalimanı’na 24 dakikada ulaşıyor. İstanbul Havalimanı metrosunu kullanım ücreti 12 lira olacak. Metro açılışı nedeniyle 1 ay süreyle kullanımı ücretsiz olacak.