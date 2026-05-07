  3. İstanbul Havalimanı’nda 19 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 İngiliz tutuklandı
Tayland'dan Londra'ya İstanbul Havalimanı aktarmalı uçakla gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz yolcu valizlerinde 19 kilo 260 gram uyuşturucu ile yakalandı. Piyasa değerinin yaklaşık 17 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuya ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 26 Nisan günü İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Tayland'dan İstanbul'a gelen ve buradan Londra'ya gidecek 2 İngiliz yolcuyu takibe aldı.

Şüpheliler Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooper'i tespit eden ekipler, yolcuları havalimanında B5 kapısına giderek uçaktan indirdi. Kimlik ve pasaport işlemlerinin ardından şüpheliler, detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürüldü.

Valizde bulundu

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, Taylor Astle Johnson'ye ait valizde 17 adet vakumlu poşet içerisinde yeşil renkli bitki parçaları bulundu. Uyuşturucu test kitinde yapılan incelemede bulunan maddenin 'Esrar' olduğu tespit edildi. Ele geçirilen esrarın toplam ağırlığının 19 kilo 260 gram olduğu öğrenildi. Piyasa değerinin 17 milyon 334 bin lira olduğu değerlendirilen uyuşturucuya el konuldu.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndaki son görüntüleri ve ekipler tarafından yakalandıkları anlar yer aldı.

Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

