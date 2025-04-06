İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü hareketliliği! Tüm önlemler alındı

Ramazan Bayramı tatili sürecinde iç ve dış hat noktalarına seyahat eden yolcuların kente dönüşleri dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Tüm önlemler alındı

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul’a dönmeye başladı. İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşurken, havalimanı yetkilileri, yolcuların herhangi bir sorun yaşamamaları için gerekli tüm önlemleri aldı. Yetkililer, yolcu akışını düzenlemek için çalışmalarını sürdürüyor.