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İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul Havalimanı’nda Ramazan Bayramı yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı’ndan bin 538 uçuşun yapılması ve 242 bin 157 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştu
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Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişlerinde x-ray kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri giriş kapıları ve x-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor. Bu arada İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bugün bin 538 uçuşun planlandığını 242 bin 157 yolcuya hizmet edeceklerini açıkladı.

Bilet talepleri artı

Bayram tatili nedeniyle yoğun talebe karşılık vermek için havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor. Bu kapsamda 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Türk Hava Yolları (THY) 395, AJet 38, Pegasus 157, SunExpress ise 50 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Havayolu şirketleri ayrıca taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını bildirdi.

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