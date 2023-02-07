İstanbul Havalimanı'nda gönüllü kuyruğu

Hüseyin ASLIYÜCE

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri de deprem bölgesine hareket etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 00.30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6 bin 718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıklamıştı. Bu sırada İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yüzlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler terminalde uzun kuyruklar oluştururken gidiş önceliği sağlık ekiplerine verildi.

12 bin 752 personel sevk edildi

Bu arada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 73 uçak ile 12 bin 752 personelin sevk edildiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul’umuzdan 73 uçak ile 12 bin 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız." bilgisini paylaştı.