İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele 24 saat kesintisiz yapılıyor

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, etkili olan kar nedeniyle yolcuların seyahat planlarının aksamaması için gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı’nda, kar operasyonu hava tarafında toplam 404 personel ve 179 araçtan oluşan filoyla titizlikle yürütülüyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler, uçuşların aksamasız ve güvenli bir şekilde devam etmesi için tam kapasite çalışıyor. Terminal operasyonda ise 44 kişilik bir ekip kara tarafında çalışmalarını sürdürüyor.

Havalimanında buzlanmaya karşı özel solisyonla de-ıcıng işlemi yapılan uçaklar, pist başına gelerek kalkış için sıraya giriyor. Apronda bekletilen araç ile ekipmanlarla pist, taksi yollarının ve biriken karlar temizleniyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerde herhangi bir aksama yaşanmazken bazı havayolu şirketlerinin uçuşlarında diğer meydanlardan kaynaklı iptal ve gecikmelerin olduğu öğrenildi.