İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Dış hatlar terminalinde geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana sandıklar konuldu. Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kullandı. 7 gün 24 saat süre ile oy kullanılabilecek olan havalimanlarında oy verme işlemi 14 Mayıs saat 17.00'da sona erecek.

Sidney’den İstanbul’a gelen Ferhat kopuz İstanbul Havalimanı’nda oylarını kullandıktan sonra, “Vatandaşlık görevimizi yapmak buradayız. Hayırlısı olsun” dedi.

Angola Cumhuriyeti’nden ticaret ile uğraşan ve bayram tatili için İstanbul’a geldiğini söyleyen Cemil Kurt ise "Vatandaşlık görevimi yapmak için oy kullanmaya geldim. Vatana millete hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.