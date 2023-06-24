İstanbul Havalimanı'nda polis cezaevi firarisini yakalandı

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube polislerinin terminal içerisinde yaptığı rutin uygulamalar sırasında polis ekipleri bir yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Şüphe üzerine ekipler yolcuyu durdurarak kimlik kontrolünde bulundu. Yolcu polis ekiplerine ikamet izin belgesini ibraz etti. Yapılan incelemelerde Dovletmyrat Bahramov adına düzenlenen ikamet belgesinin sahte olduğu anlaşıldı. Maksat Bahramov olduğu belirlenen şahsın yapılan GBT kontrolünde Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapma ve sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesilmiş cezası olduğu, pandemi döneminde kapalı cezaevinden açık cezaevine teslim olması için bir hafta süresi olmasına rağmen teslim olmayıp kaçtığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Bahramov'un polise verdiği ifadede sahte ikamet belgesini İstanbul Başakşehir ilçesinde bir arkadaşından temin ettiğini söyledi. Çeşitli suçlardan da arama kaydı bulunan cezaevi firarisi Türkmenistan uyruklu şahıs işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevine gönderildi.