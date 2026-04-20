İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 47 kilogram kokain ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren gümrük ekipleri, İstanbul Havalimanı D kapısı üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığını belirledi.

Görüntü kayıtlarını inceleyen ekipler, uyuşturucunun havalimanında çalışan personel tarafından koliler içerisinde ülkeye sokulmaya çalışıldığını tespit etti.

Operasyon neticesinde, aralarında bir yer hizmetleri şirketinde görevli kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

47 kilogram uyuşturucu yakalandı

Yapılan aramalarda, iki ayrı koli içerisinde toplam 47 kilogram ağırlığında, kokain olduğu değerlendirilen toz madde bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltına alınan diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 2 şüphelinin daha yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.