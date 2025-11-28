İstanbul Havalimanı’ndan Bulgaristan’a otobüs seferleri başlıyor

Pazartesi günü başlayacak İstanbul-Varna seferiyle yolcular Bulgaristan’a artık otobüsle de gidebilecek.

Havalimanının resmi ulaşım partneri olan Havalines tarafından düzenlenen İstanbul Havalimanı-Varna seferi yolcuları havalimanından Kırklareli,

Dereköy, M.Tırnovo, Burgaz duraklarına uğradıktan sonra Varna’ya ulaşacak.

Şirket yakın dönemde Avrupa’nın farklı noktalarına da yeni hatlar ekleyerek uluslararası ağını genişletmeyi planlıyor.

Günde dört sefer olacak

Yeni hat ile ilgili olarak Havalines tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı, bölgenin en kritik uluslararası aktarma merkezlerinden biri. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki yolcu trafiğini daha planlı, güvenli ve erişilebilir hale getiriyoruz. Günlük 4 seferlik düzenli operasyonumuzla, iki ülke arasındaki ulaşımı yeni bir kalite standardına taşımayı hedefliyoruz. Bu operasyonu güçlü çözüm ortağımız Nişikli Turizm ile birlikte yürütmekten memnuniyet duyuyoruz” denildi.