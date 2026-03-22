İstanbul havalimanlarında tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Tatilin son gününde İstanbul'a dönmek için hava ulaşımını tercih edenler nedeniyle İstanbul Havalimanı iç ve dış hat terminalleri geliş katlarında zaman zaman yoğunluk oluştu. Özellikle iç hatlar terminalinin bagaj alım bölgesinde ve çıkışında kalabalık meydana geldi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler, yoğunluğu azaltmak için çeşitli önlemler aldı. İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli, bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı oldu. Polis ekipleri yurda girişte ve transfer bölgesinde pasaport kontrol noktalarını açık tutarak kuyruk oluşmasını önledi.

Tatilini İstanbul'da geçiren ve umreye giden vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı Giden Yolcu Terminali'nde de yoğunluk yaşandı. Pasaport kontrol noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu. Polis ekipleri yoğunluğu azaltmak için tüm pasaport kontrol noktalarını açık tuttu. Bazı vatandaşlar da e-pasaport noktasına yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da tatilin son gününde yoğunluk meydana geldi. İç hatlar bagaj alım bölgesi ve çıkışında hareketlilik gözlendi. ISG ve HEAŞ yönetimi havalimanındaki yoğunluğu azaltmak için çeşitli önlemler aldı.

Bugün 845 uçuşun yapılması beklenen Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 150 bin yolcunun kullanması tahmin ediliyor.

Her iki havalimanında sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunluğun belirli aralıklarla geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.