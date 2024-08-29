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İstanbul için 2 bin 500 yeni taksi kararı çıktı, Martı TAG'dan tepki geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi kabul edildi. Karara tepki gösteren Martı TAG kurucusu Öktem, "Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkana kadar mücadelemiz devam ediyor." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul için 2 bin 500 yeni taksi kararı çıktı, Martı TAG'dan tepki geldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, toplantısı sonrası, uygulama tabanlı taksi taşımacılığına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Öktem, Zeytinburnu'nda Martı TAG sürücüleriyle yaptığı açıklamada, UKOME toplantısında görüşülen uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifini eleştirdi.

Öktem, "Ulaştırma Bakanlığının inadı bitti, İBB kazanmış oldu. Burada vatandaş kaybetti. 2 bin 500 aplikasyon tabanlı taksi plakası sorunu çözmez." ifadesini kullandı.

Plakaları sadece İBB tarafından lisanslandırılan şirketin kullanabileceğini söyleyen Öktem, şöyle devam etti:

"Resmen İBB, Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün bürokratlarıyla BiTaksi'ye, Nazım Salur'a 2 bin 500 plakayı peşkeş çekiyor. Yani vatandaşı aptal yerine koyarak diyorlar ki 'Sen git milyonlara ihaleden plaka al, sonra git bir tane şirkete çalış.' Bu rezilliktir. Bu, sorunun çözümü asla değildir. Bu, İstanbul'un peşkeş çekilmesidir. Bu bir utançtır. Zaten başarılı olmayacaktır. Mahkemeden, Rekabet Kurulundan dönecektir."

Sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getiren Öktem, "Bu işin arkasındayız. 200 bin kişiyiz, Ay'a gitmeyeceğiz, bizi bir yere gönderemezsiniz. İstanbul'dayız. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıkana kadar mücadelemiz devam ediyor. Bizde finansal da psikolojik de kaynak bitmez." diye konuştu.

"Plakacı bürokrat karşımıza çıkmasın" ve "Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği istiyoruz" pankartı taşıyan TAG sürücüleri, düdük çalarak Öktem'e destek verdi.

 

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