İstanbul için AKOM’dan kritik uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor, sıcaklıklar yükseliyor
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıkların bugün itibarıyla hafta sonuna kadar yükselmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada, kentte fırtına ve sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiği duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu değerlendirmesini paylaştı.
AKOM’un açıklamasına göre, önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güney yönlerden kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte aralıklarla sağanak yağışların görülebileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının ise bugün itibarıyla artarak hafta sonuna kadar yaklaşık 18 derece seviyelerine ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
13 Şubat Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
16 Şubat Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağmurlu
17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
18 Şubat Çarşamba: Kuvvetli sağanak yağmurlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/BoFKTjB8NE— AKOM (@ibbAkom) February 12, 2026