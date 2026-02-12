İstanbul için AKOM’dan kritik uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor, sıcaklıklar yükseliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu değerlendirmesini paylaştı.

AKOM’un açıklamasına göre, önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güney yönlerden kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte aralıklarla sağanak yağışların görülebileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının ise bugün itibarıyla artarak hafta sonuna kadar yaklaşık 18 derece seviyelerine ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

13 Şubat Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu

15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu

16 Şubat Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağmurlu

17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

18 Şubat Çarşamba: Kuvvetli sağanak yağmurlu