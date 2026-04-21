İstanbul için bir uyarı da Valilik'ten geldi: Akşam saatlerinde beklenen yağışa dikkat!

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, akşam saatlerinden itibaren beklenen yağışların, yarın yerel kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Yağışın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.