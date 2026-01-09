İstanbul için kar alarmı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi kimseye söz vermeyin, imkanı olan da evden çalışsın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahmin raporlarına göre, İstanbul genelinde hafta sonu etkili olması beklenen sağanak yağışın, yeni hafta ile birlikte yerini kar yağışına bırakması öngörülüyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof .Dr. Mikdat Kadıoğlu, sıcaklıkların kar yağışı için uygun seviyeye düşeceğini belirterek, özellikle pazartesi günü için vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

12 Ocak Pazartesi gününü işaret eden Kadıoğlu, "Haftaya Pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış tam kar kıvamında" ifadelerini kullandı.

haftaya ptesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklıklığı ile yağış tam kar kıvamında. Salı ise her zamanki gibi sallandıda şu an. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim ama sakalım yok... — Mikdat Kadıoğlu (@Mikdatca) January 9, 2026

Kadıoğlu, salı günü için durumun henüz netleşmediğini belirtmekle birlikte, teknolojinin imkanlarından faydalanılması gerektiğini vurgulayarak, "Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim" tavsiyesinde bulundu.

Meteoroloji verileri kar yağışını işaret ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve ilçeleri için yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu, uzman uyarısını destekler nitelikte veriler sunuyor. Rapora göre hava durumu şöyle seyredecek:

Hafta Sonu Yağmur Etkili: 10 Ocak Cumartesi günü il genelinde "sağanak yağış", 11 Ocak Pazar günü ise "kuvvetli yağmur" bekleniyor. Pazar günü sıcaklıkların 7-10 derece bandında seyretmesi öngörülüyor.

Pazartesi Günü Kar Geliyor: 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'un neredeyse tamamında hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve yağışın "kar yağışı" şekline dönmesi bekleniyor.

İlçelerde Durum: Tahminlere göre İstanbul Havalimanı, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri gibi batı ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere; Kadıköy, Beşiktaş ve Üsküdar gibi merkezi ilçelerde de Pazartesi günü kar yağışı etkili olacak.

Sıcaklıklar sıfırın altına inecek

MGM verilerine göre, Pazartesi günü kar yağışıyla birlikte en düşük hava sıcaklıklarının 0 ile 2 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Yağışlı sistemin ardından 13 Ocak Salı günü ise havanın "çok bulutlu" olması, ancak gece sıcaklıklarının birçok ilçede sıfırın altına (-1 ila -5 derece) düşmesi tahmin ediliyor.