İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı! AKOM tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor."

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Cuma: Parçalı ve çok bulutlu

Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

Pazartesi: Karla karışık yağmurlu