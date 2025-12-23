İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı! AKOM tarih verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da sıcaklığın yeni hafta başında 5 derecelerin altına, kar değerlerine gerileyeceğini duyurdu. Pazartesi günü İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor."
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:
Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu
Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Cuma: Parçalı ve çok bulutlu
Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Pazar: Çok bulutlu, hafif yağmurlu
Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/PWLPO9ViZC— AKOM (@ibbAkom) December 23, 2025