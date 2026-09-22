İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, İstanbul'da çarşamba günü gece saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

İl genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM'un raporunda ayrıca cumartesi günü gök gürültülü sağanak, pazar günü ise kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.