İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Karadeniz'in nemli havasını taşıyan poyrazla birlikte atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin sıcak olması nedeniyle fırtınalı, yıldırımlı ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Verilere göre, bugün gün boyu aralıklarla süren yağışların saat 19:00 itibarıyla etkisini artırması, Avrupa Yakası, Boğaz çevresi, kuzey bölgeleri ile Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanakların yaşanması öngörülüyor.

Çarşamba saat 20:00'ye kadar aralıklarla devam edecek yağışlar sonucunda, il genelinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kuzey ilçelerde ise yağış miktarının metrekarede 60-100, yer yer 100 kilogramın da üzerine çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Rüzgarın, hafta boyunca kuzeyden aralıklarla fırtına şeklinde, saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşarak esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgarla birlikte mevcutta 20 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasına kadar 15 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.

İBB yağış öncesi önlemlerini artırdı

Kuvvetli yağış ve fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı İBB birimleri önlemlerini artırdı.

Yağış öncesinde mazgal, ızgara ve dere temizlikleri tamamlandı. Mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirmeleri de yapıldı.

Kot seviyesinin altında kalan alt geçitler, kıyı meydanları ve risk taşıyan kritik noktalarda yağmur suyu pompalarının kontrolleri gerçekleştirildi.

Vatandaşlardan fırtına ve su baskını risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.