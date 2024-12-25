İstanbul için saatli fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de, yarın sabah saatlerinden sonra ise İstanbul'da Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.