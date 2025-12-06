İstanbul için 'sarı' kodlu sağanak alarmı: Kuvvetli olacak! Valilik'ten uyarı

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."