  İstanbul için 'sarı' kodlu sağanak alarmı: Kuvvetli olacak! Valilik'ten uyarı
İstanbul için 'sarı' kodlu sağanak alarmı: Kuvvetli olacak! Valilik'ten uyarı

İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde beklenen sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul için 'sarı' kodlu sağanak alarmı: Kuvvetli olacak! Valilik'ten uyarı
Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

