İstanbul için 'turuncu' kodlu uyarı: Sağanak, fırtına ve soğuk hava

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle kentin doğu ilçeleri ile Anadolu Yakası'nda yağışların etkisini artırması bekleniyor. Komşu iller Kocaeli ve Sakarya çevresinde ise yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Poyrazın hızı saatte 70 kilometreye ulaşacak

İstanbul ve çevresinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek poyrazın, kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Fırtına nedeniyle özellikle İstanbul Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı da uyarı yapıldı.

İstanbul'da sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek

Kuvvetli yağış ve fırtınayla birlikte hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor. İstanbul'da günün en düşük sıcaklığının 11, en yüksek sıcaklığının ise 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

Sel ve su baskını riskine karşı tedbir çağrısı

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Özellikle sürücülerin trafikte dikkatli hareket etmeleri, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı güncel duyuruları takip etmeleri ve fırtınanın etkili olduğu saatlerde gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.