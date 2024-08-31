İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı: Bu ilçelerde oturanlar dikkat

Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, bugün Marmara'da beklenen gök gürültülü sağanak, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli, Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ile Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bir uyarı da AKOM'dan geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

AKOM’un açıklamasında, “İstanbul’da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. İstanbul il genelinde yerel kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıklar ise 29 derece civarında seyredecek” ifadelerine yer verildi.

4 Eylül’e kadar sürecek

İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, hava sıcaklıklarının 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.