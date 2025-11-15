  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 'İstanbul İddianamesi' internet sitesi ve X hesabı erişime engellendi
Takip Et

'İstanbul İddianamesi' internet sitesi ve X hesabı erişime engellendi

İstanbul İddianamesi adlı X hesabı ve web sitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yne yönelik “yolsuzluk” soruşturması iddianamesinin ardından 5651 sayılı Kanun gerekçesiyle erişime engellendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'İstanbul İddianamesi' internet sitesi ve X hesabı erişime engellendi
Takip Et

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamenin ardından açılan ve iddianameyi inceleyen 'İstanbul İddianamesi' isimli X hesabı ve internet sitesine erişim engeli getirildi.

'İstanbul İddianamesi' X hesabı (ist_iddianamesi) ve web sitesi, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği Engelli Web'in aktardığına göre hesap, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen İBB iddianamesi, 4 bin sayfadan oluşuyor.

İddianamede 23 Mart’tan bu yana tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Gündem
TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ 500 bin konut başvuru ne zaman bitecek?
TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ 500 bin konut başvuru ne zaman bitecek?
Son dakika... Sallanmaya devam ediyor: Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
Sallanmaya devam ediyor: Balıkesir'de peş peşe depremler
TOKİ başvuru yaptım IBAN gelmedi? TOKİ Ziraat Bankası SMS gelmedi?
TOKİ başvuru yaptım IBAN gelmedi? TOKİ Ziraat Bankası SMS gelmedi?
TOKİ başvuru ücretleri ne zaman yatırılır? TOKİ bana SMS gelmedi neden?
TOKİ başvuru ücretleri ne zaman yatırılır? TOKİ bana SMS gelmedi neden?
Sosyal konut projesi TOKİ başvuru genç kategori! Daha önce TOKİ’den ev aldım başvurabilir miyim?
Sosyal konut projesi TOKİ başvuru genç kategori! Daha önce TOKİ’den ev aldım başvurabilir miyim?
Baraj seviyeleri kritik eşikte: İzmir'de su kesintileri uzatıldı
Baraj seviyeleri kritik eşikte: İzmir'de su kesintileri uzatıldı