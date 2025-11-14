  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner’den gıda zehirlenmesi açıklaması
Takip Et

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner’den gıda zehirlenmesi açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Fatih’te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner’den gıda zehirlenmesi açıklaması
Takip Et


İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul’daki gıda zehirlemelerine ilişkin açıklama yaptı. 

Ortaköy'de kumpir ve midye yiyen iki çocuk ve anne hayatını kaybetti: Dört kişi gözaltındaOrtaköy'de kumpir ve midye yiyen iki çocuk ve anne hayatını kaybetti: Dört kişi gözaltındaGündem

 

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama İl Sağlık Müdürü Güner, "Fatih’te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığımızın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemleri tarafından da bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm durumu saptanmamıştır. Hayatını kaybeden iki evladımıza ve annelerine bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yoğun bakımdaki babamızın durumu kritik olup tedavisi tüm imkanlarla sürdürülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Gündem
Kavak Belediyesi'nin makam aracına haciz ve yakalama kararı
Kavak Belediyesi'nin makam aracına haciz ve yakalama kararı
Murat Bardakçı, milli yas tartışmalarına dahil oldu: Geleneğimizde yok
Murat Bardakçı, milli yas tartışmalarına dahil oldu: Geleneğimizde yok
İmamoğlu: Ahmet Özer'in tahliye edilmesi moral ve inancımızı çok büyüttü
İmamoğlu: Ahmet Özer'in tahliye edilmesi moral ve inancımızı çok büyüttü
Turhan Çömez şehit cenazesinde en ön safı istedi ama olmadı (VİDEO)
Turhan Çömez şehit cenazesinde en ön safı istedi ama olmadı (VİDEO)
Kapalıçarşı'da para aklama soruşturmasında 26 kişi tutuklandı
Kapalıçarşı'da para aklama soruşturmasında 26 kişi tutuklandı
RTÜK Başkan Vekili belli oldu
RTÜK Başkan Vekili belli oldu