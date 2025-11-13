İstanbul Kağıthane ve Beşiktaş elektrik kesintisi (13–14 Kasım 2025): Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ’ın yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle 13–14 Kasım 2025’te İstanbul’un bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, şimdiden elektriğin ne zaman gidip ne zaman geleceği konusunda meraklı. İşte güncel elektrik kesintisi raporları, BEDAŞ son durum ve planlı kesintiler…

Kağıthane’de iki ayrı çalışma 13 Kasım’da gün boyu sürecek; 14 Kasım’da ise Kağıthane’nin yanı sıra Şişli’de bağlantı çalışması yapılacak. Beşiktaş’ta Etiler’de 13 Kasım gece yarısı başlayan trafo bakımına bağlı kesinti sabah saatlerine kadar devam edecek.

KAĞITHANE VE BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİ DURUMU - NE ZAMAN GELECEK?

Kağıthane’de iki ayrı çalışma 13 Kasım’da gün boyu sürecek; 14 Kasım’da ise Kağıthane’nin yanı sıra Şişli’de bağlantı çalışması yapılacak. Beşiktaş’ta Etiler’de 13 Kasım gece yarısı başlayan trafo bakımına bağlı kesinti sabah saatlerine kadar devam edecek.

Kağıthane: 13 Kasım 2025

- 09:00–18:00 — Yatırım çalışması kapsamında yeni trafo merkezi tesisi. Merkez ve Hamidiye mahalleleri genelinde Anadolu, Nizam, Rumeli, Zeynep; Merkez’de Erseven ve Şehit Barbaros Yalçın sokakları kesinti programında.

- 09:30–17:30 — Kapsamlı havai hat bakım çalışması. Merkez ve Nurtepe mahallelerinde Canfeza, Davet, Erhan, Karadeniz, Karadut, Kitle ve Çeşme sokakları etkilenecek.

Kağıthane ve Şişli: 14 Kasım 2025

- 09:30–17:00 — Yatırım çalışması kapsamında yeni kablo bağlantısı.

- Kağıthane Merkez ve Hürriyet mahallelerinde Akçe, Altan, Anıl, Ayça, Boyabat, Camialtı, Dr. Cemil Bengü, Esinti, Fidan, Güldefne, Hudut, Kestane, Kestane Kümesi, Kurşun, Marmara, Meltem, Nezir, Şahende, Şimşir sokakları.

- Şişli Kuştepe’de Alev, Arif, Ayazma Yolu, Cihan, Gazi Engin Aydoğdu, Hudut, Işıl, Kıvılcım, Körfez, Köz, Müjde, Sümbül 1, Çilek, Şengül; İzzet Paşa’da Ayazma Yolu, Hudut, Mandıra sokakları.

Beşiktaş: 13 Kasım 2025

- 00:00–06:00 — Kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması. Beşiktaş Etiler Mahallesi kesintiden etkilenecek.

ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Son olarak çalışma bitiş saatlerinde enerjinin kademeli olarak verilmesi bekleniyor. Süreler; Kağıthane 13 Kasım için 17:30–18:00, Kağıthane–Şişli 14 Kasım için 17:00, Beşiktaş 13 Kasım için 06:00 olarak açıklanmıştır.