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İstanbul kavrulacak: Sıcaklık 41 dereceyi bulacak

Afrika sıcak hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına aldı. Birçok kentte termometreler 40 dereceyi aştı. İstanbul’da sıcaklık 41 dereceyi bulacak. Uzmanlar, özellikle risk grubundakilere “gündüz saatlerinde dışarı çıkmayın” çağrısı yapıyor.

Haber Merkezi
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İstanbul kavrulacak: Sıcaklık 41 dereceyi bulacak
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Türkiye genelinde Afrika sıcakları etkisini gösteriyor. Birçok ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak.

İstanbul, 41 derece sıcaklık görülen Şanlıurfa ile aynı değerlere ulaşacak.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın aktardığına göre dün İstanbul'da Maslak, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Çekmeköy'de sıcaklık gölgede 38 dereceye ulaştı.

Güneşin altı ise 50 dereceyi buldu.

Sıcaklıklar gece saatlerinde etkisini sürdü

Uzmanlar, "mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulunuyor. Özellikle kalp, diyabet, tansiyon hastalarının dikkatli olması gerekiyor.

Yüksek sıcaklık, düşük nem, hızlı rüzgar nedeniyle orman yangınları riski de yüksek.

Bazı merkezlerde bugün beklenen sıcaklıklar şöyle:

• Balıkesir 41 derece.

• Edirne 42 derece.

• Denizli 42 derece.

• İzmir 40 derece.

• Adana 39 derece.

• Ankara 37 derece.

• Sinop 33 derece.

• Artvin 28 derece.

• Malatya 39 derece.

• Diyarbakır 44 derece.

• Antep 42 derece.

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