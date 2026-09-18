İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: Yaralılar var
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.
Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürüyor.