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İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: Yaralılar var

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü: Yaralılar var
Takip Et

Olay, İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürüyor.