İstanbul, Küresel Şehirler Endeksi’nde üç basamak yükseldi

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney tarafından hazırlanan ‘Küresel Şehirler Endeksi’nin 2023 verileri açıklandı.

Küresel ekonomiye liderlik eden şehirleri belirleyen endekste geçen yıl 28’inci sırada yer alan İstanbul bu yıl 25’inci sıraya yükseldi. İstanbul'un yükselişinde, endeksin kriterlerinden biri olan “kültürel deneyim” konusunda kısa sürede sağladığı hızlı ilerlemenin önemli katkısı oldu.

İstanbul Havalimanı'nın açılması ile şehrin bir seyahat hub’ı olarak konumlanması ve uluslararası ziyaretçi sayısındaki büyük artış, İstanbul’un “kültürel deneyim” konusunda 5 yılda 20 basamak birden ilerleyerek 15’inciliğe yükselmesini sağladı.

Kearney tarafından yapılan değerlendirmede uluslararası okulların ve kardeş kentlerin çokluğu da İstanbul’un güçlü yönleri arasında değerlendirildi. Küresel Şehirler Endeksi, uluslararası danışmanlık şirketi Kearney tarafından dünyanın çeşitli yerlerindeki insanları ve akademisyenlerle işbirliği içinde hazırlanıyor.

Endeksi değerlendiren Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, küresel şirketlerin İstanbul’a olan ilgisinde dikkat çekici bir artış yaşandığını belirtti. Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişin bunun somut göstergesi olduğunu kaydeden Okutur, “İstanbul’un Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişi, yabancı sermaye yatırımlarında artış potansiyeline dair güçlü bir işaret.” ifadelerini kullandı.

Zirvede New York var

Şehirleri küresel ekonomiye açıklık ve entegrasyona göre sıralayan araştırmanın zirvesinde Amerika’nın New York şehri, ikinci sırada İngiltere’nin başkenti Londra, üçüncü sırada ise Fransa’nın başkenti Paris yer alıyor.

Küresel Şehirler Endeksi'nin 2023 yılı sıralaması şöyle:

1.New York

2.Londra

3.Paris

4.Tokyo

5.Pekin

6.Brüksel

7.Singapur

8.Los Angeles

9.Melbourne

10.Hong Kong

11.Şikago

12.Madrid

13.Şangay

14.Seul

15.Toronto

16.Berlin

17.San Francisco

18.Sidney

19.Washington D.C.

20.Amsterdam

21.Moskova

22.Buenos Aires

23.Dubai

24.Barselona

25.İstanbul

26.Boston

27.Frankfurt

28.Meksiko

29.Viyana

30.Miami

Nasıl hazırlandı?

Kearney’in Küresel Şehirler Endeksi, şehirleri sermaye, insan kaynağı ve fikir akımlarını çekme, koruma ve üretme kapasitelerine göre sıralıyor. Bu yılki endeks için dünyanın 156 şehri, iş dünyalarının faaliyet yoğunluğu, insan kaynağı, bilgi değiş tokuşu, kültürel deneyim ve politik destek seviyelerine göre değerlendirildi. Bu yıl Küresel Şehir Endeksi’ndeki şehirlerin iş faaliyeti yoğunluğunda geçen seneye göre azalma, insan sermayesinde ise dikkat çekici bir artış gerçekleşti. Kearney tarafından yapılan değerlendirmede küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen koşulların iş faaliyetlerinin azalmasına yol açtığı belirtildi. İnsan kaynağındaki güçlenmenin ise COVID-19 önlemlerin tümüyle ortadan kalkması sonrasında yetenekli bireylerin küresel hareketinde yaşanan büyük artıştan kaynaklandığı ifade edildi. Bunun da şehirler arasındaki dengeleri değiştirdiği belirtildi.

Kearney tarafından yapılan değerlendirmede, İstanbul, Meksiko gibi şehirlerin Küresel Şehirler Endeksi’ndeki yükselişinin, küresel fırsatların yeni coğrafyalara yayıldığının bir göstergesi olduğu da vurgulandı.