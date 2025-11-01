İstanbul Maratonu 2025 koşusu kaç km? İstanbul Maratonu trafiğe kapatılacak yollar araştırılıyor. Her yıl çok sayıda yarışmacının katıldığı maraton koşusunda bazı yollar tedbir amacıyla trafiğe kapatılacak. İstanbul’da gezmeyi planlayanlar ise trafiğe kapatılan yolları araştırıyor.

İSTANBUL MARATONU 2025 KOŞUSU KAÇ KM?

2025 yılında düzenlenecek İstanbul Maratonu’nda öne çıkan mesafe 42,195 km (tam maraton) kategorizasyonudur. Bu, uluslararası standartlara uygun maraton mesafesidir. Ayrıca, farklı koşuseverler için 15 km ölçüsünde bir kategori daha düzenlenmektedir.

Maratonun tam mesafe bölümü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün metrobüs durağı civarındaki gişelerin yaklaşık 250 metre öncesinden başlar. Bu etapta sporcular, Asya yakasından köprü üzerinden geçerek Avrupa yakasına geçiş yaparlar; böylece yarış “kıtalararası” olma özelliğini kazanır.

Başlangıçtan sonra rotada Beşiktaş sapağına girilir, Barbaros Bulvarı’na inilir, sahil yolu takip edilerek Karaköy’e ulaşılır. Galata Köprüsü geçildikten sonra Sirkeci yönüne sapılır, sahil hattı takip edilerek sahil semtlerinden geçilir: Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy güzergâhları kullanılır.

Bitişe yakın bölümlerde yarış, Hava Harp Okulu araç çıkış noktasından dönüşe geçerek Gülhane Parkı, tramvay hattı ve nihayetinde Sultanahmet Meydanı (At Meydanı bölgesi) civarındaki noktada sona erer.

İSTANBUL MARATONU TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası

- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası

- Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım

- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım

- Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım

- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım

- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım

- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım

- Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım

- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım

- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikameti

- Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti ile Yenikapı istikametleri

- Sahil Kennedy Caddesi Unkapanı ile Bakırköy istikametleri

- Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

- Alayköşkü Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

- Alemdar Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

- Divanyolu Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

- Ragıp Gümüşpala Caddesi

- Reşadiye Caddesi Sirkeci Sahil Yolu

- Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır)

- Avrasya Tüneli çift yönlü olarak kapatılacak

- Havuzlu Kavşak Alt Geçidi

- Sultanahmet Atmeydanı Caddesi