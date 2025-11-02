İstanbul Maratonu trafiğe kapalı yollar hangileri? İstanbul Maratonu yollar ne zaman açılacak? soruları araştırılıyor. Pazar gününü dışarıda gezerek dolaşmak isteyenler plan yapsalar da bazı yolların kapalı olmasından dolayı planlarını iptal etmek zorunda kaldı. Yolların ne zaman açılacağı ise belli olacak.

İSTANBUL MARATONU TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

İstanbul Maratonu, her yıl olduğu gibi, koşu güzergahı boyunca Avrupa ve Anadolu Yakası'nda birçok ana arter ve bağlantı yolunu belirli saatler arasında araç trafiğine kapatmaktadır.

Maratonun başlangıç noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, her iki yönde de trafiğe tamamen kapatılan ilk noktadır ve bu kapanma genellikle sabah 03:00 itibarıyla başlamaktadır. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişi sağlayan ana yollar üzerindeki Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları gibi D-100'e katılımlar bu saatten itibaren kapatılmaktadır. Ayrıca, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi'nden Köprüye katılım ile Kısıklı ve Mahir İz caddelerinden Altunizade Köprüsü üzerinden D-100 Kuzey ve Güney yola katılımlar da erken saatlerde kesilmektedir.

Saat 06:00 itibarıyla ise Avrupa Yakası'ndaki sahil şeridi ve tarihi yarımadada çok geniş bir alan trafiğe kapatılmaktadır. Bu kapsamda, Yenikapı'dan başlayarak Unkapanı'na kadar uzanan Sahil Kennedy Caddesi (her iki yönde), Rauf Orbay Caddesi, Galata Köprüsü (çift yönlü), Avrasya Tüneli (çift yönlü) trafiğe kapatılan kilit noktalardır. Tarihi yarımadada ise Ankara Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Alemdar Caddesi, Divanyolu Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Reşadiye Caddesi gibi güzergahlar ile bu caddelere çıkan tüm yollarda trafik akışı durdurulmaktadır. Buna ek olarak, Beşiktaş çevresinde Barbaros Bulvarı'nın Zincirlikuyu'dan iniş istikameti ve Dolmabahçe Caddesi ile Necatibey Caddesi de maraton süresince trafiğe kapalı tutulmaktadır. Kapanan bu ana arterlere alternatif olarak genellikle Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Vatan ve Millet caddeleri ile D-100 Karayolu kullanılabilmektedir. Kapalı yolların tamamı ve açılış saatleri, koşunun tamamlanmasına bağlı olarak genellikle öğleden sonra 14:00 ile 16:00 arasında aşamalı olarak trafiğe açılmaktadır.

İSTANBUL MARATONU YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Maratonu kapsamında yolların 2 Kasım 2025 Pazar sabah erken saatlerden başlayarak kademeli olarak kapatılması planlanıyor.

Etkinlik programına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve tüm parkur üzerindeki yollar sabah 06.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

Maratonun bitişinden sonra yollar, yarışın tamamlanma süresine bağlı olarak kademeli şekilde yeniden trafiğe açılacak. Resmi açıklamalara göre tüm parkurun trafiğe açılması yaklaşık 15.30 civarında planlanmaktadır.