İstanbul merkezli 3 ilde '784 milyonluk' operasyon: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasadışı göçmenlerin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını organize etmek, ülkede kalmalarına imkan sağlamak ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ve lojistik ağını yönetmekle suçlanan 6 şüpheli yakalandı.

Soruşturmada, yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirinin ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme dahil edildiği de belirlendi.