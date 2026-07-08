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İstanbul merkezli 3 ilde '784 milyonluk' operasyon: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde yasadışı göçmenlerin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını organize etmek, ülkede kalmalarına imkan sağlamak ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ve lojistik ağını yönetmekle suçlanan 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Haber Merkezi
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İstanbul merkezli 3 ilde '784 milyonluk' operasyon: 6 şüpheli yakalandı
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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasadışı göçmenlerin Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını organize etmek, ülkede kalmalarına imkan sağlamak ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ve lojistik ağını yönetmekle suçlanan 6 şüpheli yakalandı.

Soruşturmada, yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirinin ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme dahil edildiği de belirlendi.

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