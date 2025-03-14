İstanbul merkezli 3 ilde İran istihbaratına bilgi sızdıran casuslara operasyon: 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Milli İstihbarat Teşkilatı koordineli İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı istihbarat mensuplarına bilgi sızdırılmasına ilişkin bir soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Türkiye'de ilişkisi bulunan askeri üsler, önem arz eden diğer bölgeler ve yurt dışında kritik öneme sahip noktalarla alakalı bilgi toplayıp, bu bilgileri İran İstihbarat Servisi'ne aktardığı tespit edilen şüphelilere polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Antalya ve Mersin illerinde düzenlenen operasyonda İran istihbarat servisine bilgi aktardığı tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.