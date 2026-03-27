İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Zanlıların organize şekilde "Golbet" ve "Hasbet" isimli internet siteleri üzerinden "kapalı devre" diye tabir edilen yöntemle kıraathane, emlak ofisi ve "iletişim dükkanı" gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları belirlendi.

Ekiplerce adres ve kimlikleri belirlenen 28 şüpheli, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.